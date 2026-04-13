Coachella 2026,"il live da record si trasforma in una notte di ricordi

Non è stato uno show come gli altri ma una notte di ricordi, il live da record nel bel mezzo del nulla californiano tra Indio e Palm Springs. Il Coachella di Justin Bieber è stata un'operazione "viaggio nel tempo". Sul palco effetti speciali per un dialogo a tu per tu con il sé degli inizi, quando a 13 anni era ancora un bambino che cantava in cameretta cover di artisti famosi e mamma Pattie caricava i video online per amici e parenti.