Clint Eastwood verso il ritiro: Hollywood saluta il suo mito

Dopo oltre sessant'anni di carriera, Clint Eastwood potrebbe davvero lasciare il cinema. A rivelarlo è il figlio Kyle Eastwood, secondo cui il padre sarebbe ormai pronto alla pensione. Negli anni le voci sul suo ritiro si sono rincorse più volte, sempre smentite dai fatti. L'ultimo film diretto da Eastwood, Giurato Numero 2, è arrivato nelle sale appena due anni fa. Da "Uomo senza nome" dei film di Sergio Leone all'ispettore Callaghan, fino ai cinque Oscar conquistati in carriera, Eastwood resta una delle figure più iconiche della storia del cinema. E forse, come accade ai miti, non avrà nemmeno bisogno di annunciare il suo addio.