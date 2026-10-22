Clima, l'Onu lancia l'allarme: "Verso un pianeta più caldo di quasi 3 gradi"

Il pianeta rischia di riscaldarsi di quasi tre gradi entro la fine del secolo. È l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite, che chiedono un'accelerazione immediata nella lotta ai cambiamenti climatici. Per contenere il riscaldamento, l'Onu indica la necessità di ridurre le emissioni del 18% entro il 2030 e del 69% entro il 2040, puntando sulle energie rinnovabili e sull'abbandono dei combustibili fossili. Sotto osservazione soprattutto i Paesi del G20, responsabili di circa l'80% delle emissioni globali.