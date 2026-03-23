Clima, l'allarme dell'Onu: nel 2025 la Terra ha accumulato livelli di calore record

Oltre ogni limite. Nella giornata mondiale della meteorologia, l’allarme sul clima è netto: nel 2025 la Terra ha accumulato più calore che in qualsiasi altro momento da quando esistono le rilevazioni. Le conseguenze secondo gli esperti si faranno sentire per centinaia, se non migliaia di anni. Il rapporto dell’organizzazione meteorologica dell'Onu per la prima volta inserisce lo squilibrio energetico tra gli indicatori principali descrivendo un pianeta che non riesce più a smaltire il calore assorbito: una quota crescente resta intrappolata nell’atmosfera a causa dei gas serra.