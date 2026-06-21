Clemente Mastella festeggia i suoi 50 anni... in politica

Ha attraversato la prima e la seconda Repubblica, percorrendo il centro in lungo e in largo ma senza mai abbandonarlo: Dc, Ccd, Udeur, Forza Italia, Noi di centro e anche Partito popolare europeo. Una scelta che Clemente Mastella conferma anche ora, alla festa per i suoi primi 50 anni di politica. In mezzo secolo di vita tra i palazzi, Mastella è stato parlamentare, segretario di partito, eurodeputato, sottosegretario, ministro e sindaco: ha sostenuto processi e coalizioni, ha costruito governi e ne ha fatti cadere. Alla festa per i suoi 50 anni di vita politica, ci sono esponenti di destra e di sinistra, politici del passato e del presente e poi attori, cantanti, imprenditori. Benevento si stringe attorno al suo sindaco.