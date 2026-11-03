Elezioni Midterm, a New York si aspettano una vittoria schiacciante dei democratici

Sei del mattino, a New York si aprono i seggi elettorali: vengono affissi i primi cartelli fuori dai seggi e molti cittadini già arrivano per esprimere le proprie preferenze. Cosa si aspettano i newyorkesi? Un ragazzo dice: "Prego per un'ondata blu (dem) se tutto va bene". Una donna, invece, dice che a New York ci sarà una vittoria schiacciante dei democratici, ma a livello nazionale la situazione potrebbe essere molto più equilibrata.