Città del Messico si colora per la Processione delle Catrinas

Città del Messico è invasa dai colori per la 13esima Processione delle Catrinas, un imponente evento che anticipa le celebrazioni per il Giorno dei Morti. Migliaia di persone hanno sfilato lungo il Paseo de la Reforma travestite come le celebri figure scheletriche in abiti eleganti, nate per esorcizzare la morte nella tradizione locale. Il corteo, composto da carri allegorici e gruppi musicali, è partito dall'Angelo dell'Indipendenza per dirigersi verso la centrale Plaza de la Constitución, nota come Zócalo. Nata nel 2014 come iniziativa indipendente con appena 300 partecipanti, la sfilata si è ormai trasformata in un massiccio movimento culturale. La capitale messicana rinnova così una delle sue tradizioni più radicate, fondendo folklore e senso di appartenenza in una grande festa popolare.