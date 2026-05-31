Città del Messico inaugura l'anti-monumento per i giornalisti uccisi e scomparsi

A Città del Messico è stato inaugurato un "anti-monumento" dedicato ai giornalisti uccisi e scomparsi, simbolo della lotta contro l'impunità e della richiesta di maggiore tutela per la libertà di stampa. L'installazione, realizzata da attivisti e parenti delle vittime, riporta i nomi di cronisti assassinati o spariti nel Paese e reca la scritta "Qui nessuno dimentica". Tra le immagini esposte anche quella del fotoreporter Ruben Espinosa, il fotoreporter messicano che fu assassinato a Città del Messico nel 2015 dopo aver denunciato minacce ricevute per il suo lavoro giornalistico.