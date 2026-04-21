Città del Messico, in centinaia chiedono la legalizzazione della marijuana fumando in piazza

Fumo e rivendicazioni hanno invaso Città del Messico per la celebrazione del 4/20, la giornata simbolo della cultura globale della cannabis. Centinaia di persone si sono radunate per fumare marijuana, ballare e rilanciare la richiesta di una piena legalizzazione nel Paese. Tra i manifestanti, i partecipanti hanno sottolineato la volontà di superare i pregiudizi legati ai consumatori di cannabis.