alta 33 metri

Città del Messico, costruita una statua da record per il giorno dei morti

La "Catrina" in piazza dello Zocalo ha conquistato"un Guinness World Record come statua di cartapesta più alta mai costruita

31 Ott 2026 - 11:52
01:17 
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