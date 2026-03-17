Cisgiordania, un missile iraniano intercettato dalla difesa
Forti esplosioni visibili dalla città mentre le sirene risuonano in diverse aree israeliane
Nella notte del 16 marzo, il sistema di difesa israeliano ha intercettato un missile iraniano sopra Hebron, con un’esplosione chiaramente visibile nel cielo. L’episodio si inserisce nell’escalation del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, giunto alla terza settimana, mentre Tel Aviv annuncia operazioni militari pianificate per le prossime settimane.