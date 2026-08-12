il reportage

Cisgiordania, "coloni sempre più violenti"

Colpita dalle incursioni illegali anche l'unica cittadina interamente cristiana della West Bank, Taybeh

di Paola Nurnberg
12 Ago 2026 - 19:24
01:50 
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