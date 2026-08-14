Cisgiordania, gli italiani evacuati dal villaggio palestinese assediato
Le forze israeliane "hanno espulso con la forza alcuni attivisti italiani" che nei giorni scorsi avevano raggiunto le abitazioni delle famiglie palestinesi assediate dai coloni
"Guys, you need to go out", ovvero "ragazzi dovete andarvene" così un militare israeliano invita i cinque attivisti italiani a lasciare le abitazioni delle famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. Nel video, girato da uno dei ragazzi, si vede come i militari accompagnino i giovani fuori dal villaggio per poi invitarli a non fermarsi e continuare a camminare.