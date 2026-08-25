Cisgiordania, deputato israeliano distrugge a colpi di mazza un monumento ai martiri palestinesi

Shock in Cisgiordania. Il deputato di estrema destra Zvi Sukkot è stato filmato mentre distruggeva con altre persone a colpi di mazza il Monumento ai Martiri nel villaggio palestinese di Adama, vicino a Nablus. Sukkot e le persone che lo accompagnavano sono stati presi in custodia dall'Idf e dalla guardia di frontiera. L'Idf ha dichiarato: "Questa mattina, il deputato e i suoi collaboratori hanno effettuato il 'tour dei monumenti' sotto la scorta di truppe delle Forze di Difesa Israeliane, distolte dai loro compiti per questa missione", aggiungendo che "contrariamente a quanto concordato, i partecipanti hanno agito in modo ingannevole e manipolativo, senza autorizzazione e in completa violazione del piano approvato, e hanno iniziato a demolire uno dei monumenti commemorativi nel villaggio di Adama".