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Cisgiordania, cosa resta della moschea di Qusra dopo l'incendio appiccato dai coloni

Secondo l'Autorità Nazionale Palestinese sono stati almeno 109 gli attacchi dei settler solo nell'ultima settimana

di Elia Milani
27 Lug 2026 - 19:23
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Nella moschea di Qusra c’è ancora l’odore di bruciato. Sabato i coloni sono arrivati in un villaggio nel cuore della Cisgiordania e hanno appiccato un incendio. "Sono arrivati alle 3 di notte e hanno bruciato tutto: abito qui di fronte e ho visto le fiamme… in ebraico hanno scritto “vendetta per Benayahu”, il colono ucciso venerdì vicino a Nablus… laggiù è scritto: “Israele si vendicherà con il sangue", ha affermato Ahmad che da tempo lavora alla costruzione dell'edificio sacro che non è stato ancora inaugurato. Secondo l’Autorità Nazionale Palestinese sono stati almeno 109 gli attacchi dei settler solo nell’ultima settimana. Qusra è circondata da insediamenti e avamposti israeliani. 

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