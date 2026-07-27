Cisgiordania, cosa resta della moschea di Qusra dopo l'incendio appiccato dai coloni

Nella moschea di Qusra c’è ancora l’odore di bruciato. Sabato i coloni sono arrivati in un villaggio nel cuore della Cisgiordania e hanno appiccato un incendio. "Sono arrivati alle 3 di notte e hanno bruciato tutto: abito qui di fronte e ho visto le fiamme… in ebraico hanno scritto “vendetta per Benayahu”, il colono ucciso venerdì vicino a Nablus… laggiù è scritto: “Israele si vendicherà con il sangue", ha affermato Ahmad che da tempo lavora alla costruzione dell'edificio sacro che non è stato ancora inaugurato. Secondo l’Autorità Nazionale Palestinese sono stati almeno 109 gli attacchi dei settler solo nell’ultima settimana. Qusra è circondata da insediamenti e avamposti israeliani.