Cisgiordania: coloni sempre più violenti, cresce la tensione

È sempre più alta la tensione nella West Bank, in particolare a Qusra, dove da giorni i coloni israeliani violenti circondano le abitazioni della popolazione araba locale. Tra gli assediati anche 5 italiani, in sostegno ai palestinesi: hanno abbandonato il presidio e stanno bene. l'Idf, che in un primo momento aveva inviato alcuni battaglioni per smontare gli avamposti illegali, ha ritirato parte delle truppe. L'escalation di violenza da parte dei coloni ha portato l'ambasciatore statunitense in Israele a parlare di "atti terroristici".