A nord di Ramallah

Cisgiordania, coloni israeliani incendiano due moschee

Coloni israeliani hanno dato alle fiamme due moschee a nord di Ramallah, poco dopo è intervenuto l'esercito con fumogeni

17 Giu 2026 - 10:42
00:14 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
cisgiordania
israele
video evidenza