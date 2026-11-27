''E' un grave atto criminale. Nell'area vi sono decine di estremisti che violano la legge e che si rendono ripetutamente protagonisti di atti violenti e criminali. Azioni di questo genere danneggiano gravemente la reputazione dello Stato di Israele e dell'Idf, sono in netto contrasto con i nostri valori e compromettono in modo significativo gli sforzi in materia di sicurezza'', ha dichiarato l'esercito nella nota, in cui afferma che ''le forze di sicurezza stanno lavorando per assicurare i responsabili alla giustizia''.