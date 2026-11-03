Circoli PD sotto sfratto: all'appello mancano 70mila euro di affitti mai versati

Disattesi e naufragati gli obblighi di pagamento dell'affitto, alla fine lo sfratto è arrivato. Anzi ne sono stati notificati ben 14. Recapitati a Roma a quei circoli del PD di cui l’azienda che gestisce gli immobili pubblici, sembra essersi davvero stufata. Li insegue da troppo tempo: reclama oggi, reclama domani, all’ennesima promessa non mantenuta è arrivata la parola fine. L’ultimo atto racconta di 70mila euro di affitti non riscossi tra il 2024 e il 2026, ma che il PD romano si era impegnato a versare entro fine ottobre. L’ennesimo piano di rientro finito con un nulla di fatto, con relative giustificazioni: “Non abbiamo ricevuto i bollettini” lamenta il tesoriere romano Passanisi, salvo ammettere che non si sarebbe potuto comunque versare il dovuto.