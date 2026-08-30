TRAGEDIA IN ACQUA

Traghetto ribaltato a Cipro, l'arrivo dell'elicottero con i sopravvissuti

La nave, diretta al porto turco di Tasucu, ha iniziato a imbarcare acqua subito dopo essere salpata

30 Ago 2026 - 14:36
01:09 
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