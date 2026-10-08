La risposta al consigliere Pd

L'attacco a Meloni: "Ciociara" | La premier sui social: "Orgogliosa di essere definita così"

Surreale la spiegazione dell'accaduto da parte del sindaco dem di Pontedera: "Il consigliere non voleva dire 'ciociara', ma 'caciara'"

di Alessandro Tallarida
08 Ott 2026 - 22:28
01:45 
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Tragicommedia a Pontedera, in provincia di Pisa. Il consigliere comunale Floriano Della Bella, Pd, durante una seduta apostrofa così la premier Giorgia Meloni: "Ciociara". La presidente interviene sui social, poi il sindacom dem della città prova a calmare le acque: "Non voleva dire 'ciociara', ma 'caciara', nel senso di confusione".

giorgia meloni
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