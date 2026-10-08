L'attacco a Meloni: "Ciociara" | La premier sui social: "Orgogliosa di essere definita così"
Surreale la spiegazione dell'accaduto da parte del sindaco dem di Pontedera: "Il consigliere non voleva dire 'ciociara', ma 'caciara'"di Alessandro Tallarida
Tragicommedia a Pontedera, in provincia di Pisa. Il consigliere comunale Floriano Della Bella, Pd, durante una seduta apostrofa così la premier Giorgia Meloni: "Ciociara". La presidente interviene sui social, poi il sindacom dem della città prova a calmare le acque: "Non voleva dire 'ciociara', ma 'caciara', nel senso di confusione".