Cinturrino, il legale a "Diario del giorno": "Spera che in paradiso Mansouri si penta"

Alla domanda del giornalista Piero Sansonetti, ospite della trasmissione, se l'agente Carmelo Cinturrino abbia chiesto scusa alla famiglia di Abderrahim Mansouri - il 28enne marocchino ucciso da Cinturrino a Rogoredo - l'avvocato del poliziotto, Piero Porciani, ha risposto: "Ha detto che gli spiace molto, che è andato in chiesa a pregare per l'anima di Mansouri e che spera che Mansouri in paradiso si penta, cosa che sta facendo lui".