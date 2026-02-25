Cinturrino, il legale a "Diario del giorno": "Spera che in paradiso Mansouri si penta"
Secondo l'avvocato di Cinturrino, anche la famiglia Mansouri dovrebbe chiedere a tutte le famiglie delle persone a cui ha venduto la droga
Alla domanda del giornalista Piero Sansonetti, ospite della trasmissione, se l'agente Carmelo Cinturrino abbia chiesto scusa alla famiglia di Abderrahim Mansouri - il 28enne marocchino ucciso da Cinturrino a Rogoredo - l'avvocato del poliziotto, Piero Porciani, ha risposto: "Ha detto che gli spiace molto, che è andato in chiesa a pregare per l'anima di Mansouri e che spera che Mansouri in paradiso si penta, cosa che sta facendo lui".