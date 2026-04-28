Cinque partite nel mirino della procura e cinque arbitri

Cinque partite nel mirino e altrettanti arbitri indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura di Milano e che sta scatenando una bufera nel mondo arbitrale. Non ci sono gare di questa stagione, ma Bologna-Inter, Inter-Milan di Coppa Italia, Salernitana-Modena e Udinese-Parma dello scorso anno e Inter-Verona di due campionati fa. L'indagine è circoscritta al perimetro del mondo arbitrale. Al momento Nessun club coinvolto a partire dall'Inter per la quale, secondo l'accusa di frode sportiva mossa dalla Procura, Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi.