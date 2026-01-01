Logo Tgcom24
A due passi dal Duomo

Arezzo, i cinghiali saltano sulle scale mobili

Attimi di paura per due uomini che si stavano incamminando verso il centro storico

01 Gen 2026 - 15:31
00:07 
cinghiale
