Cinema, "Cime tempestose" torna nelle sale con Jacob Elordi e Margot Robbie
La radicale rivisitazione cinematografica ha già polarizzato la criticadi Michelangelo Iuliano
Arriva al cinema, giusto in tempo per San Valentino, l'amore burrascoso, tormentato e passionale tratto dal classico della letteratura romantica per eccellenza: la nuova, attesissima trasposizione di "Cime tempestose" di Emily Brontë vede come protagonisti nei panni di Heathcliff Jacob Elordi e in quelli di Catherine Margot Robbie.