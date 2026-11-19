Camminano per i corridoi di una villa di Shenzhen. Non era mai successo che i leader di Cina, Stati Uniti e Russia si incontrassero insieme nello stesso luogo. Un trilaterale che vede Xi, Trump e Putin proiettare la loro immagine di grandezza sullo scenario globale. Guardando ai tre presidenti seduti attorno al tavolo molti hanno pensato al summit di Yalta del febbraio 1945. In quella città della Crimea si incontrarono Roosevelt, Churchill e Stalin, leader di Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica, Paesi che stavano uscendo vincitori dalla seconda guerra mondiale. Fu a Yalta che i grandi della terra si spartirono le zone di influenza del mondo. Oggi molti analisti e politici ribadiscono che Shenzhen non è la nuova Yalta né sarà un summit risolutivo come quello di 81 anni fa. Manca un’agenda negoziale definita tra i tre Paesi così come una vera condivisione degli obiettivi. Ma quel meeting fa tornare alla mente altri incontri che hanno fatto la storia.