Cina, una tempesta di sabbia avvolge il nord-ovest del Paese

Alcune zone della Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, venerdì sono state colpite da tempeste di sabbia. Lo riporta l'emittente cinese Cctv. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della città di Shihezi mostrano, intorno alle 18.15, i forti venti carichi di una nube di sabbia e polvere che si sono abbattuti da nord-ovest verso il centro, formando un'enorme parete di sabbia che ha avvolto l'area. Fortunatamente, poco dopo ha iniziato a piovere intensamente, migliorando la qualità dell'aria. A Shihezi sono stati attivati piani di emergenza per i soccorsi in caso di calamità e l'autosoccorso, al fine di garantire il regolare svolgimento della vita quotidiana e delle attività economiche.