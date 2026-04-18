Cina, una tempesta di sabbia avvolge il nord-ovest del Paese
La pioggia caduta poco dopo ha migliorato la qualità dell'aria
Alcune zone della Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, venerdì sono state colpite da tempeste di sabbia. Lo riporta l'emittente cinese Cctv. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della città di Shihezi mostrano, intorno alle 18.15, i forti venti carichi di una nube di sabbia e polvere che si sono abbattuti da nord-ovest verso il centro, formando un'enorme parete di sabbia che ha avvolto l'area. Fortunatamente, poco dopo ha iniziato a piovere intensamente, migliorando la qualità dell'aria. A Shihezi sono stati attivati piani di emergenza per i soccorsi in caso di calamità e l'autosoccorso, al fine di garantire il regolare svolgimento della vita quotidiana e delle attività economiche.
Una tempesta di sabbia ha colpito anche Urumqi, il capoluogo della regione, intorno alle 20, limitando la visibilità nell'area urbana a una distanza compresa tra i 500 e i 1.000 metri. La tempesta di sabbia è durata circa 30 minuti prima di dissolversi gradualmente con l'inizio della pioggia. Secondo gli esperti meteorologici locali, la causa principale del fenomeno è stata la mancanza di precipitazioni combinata ai forti venti degli ultimi giorni.