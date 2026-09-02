Cina, un panda gigante "disegna" i campi: è fatto con le steli di riso

Un gigantesco panda "disegna" le risaie del parco industriale agricolo "Tianfu Granary", a Chongzhou, nell'area di Chengdu, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. La sagoma, realizzata attraverso la coltivazione di varietà di riso dai diversi colori, ha cambiato con il tempo tonalità: dal verde intenso è passata a sfumature dorate grazie alla maturazione del cereale. L'opera di "arte del riso" si estende per migliaia di ettari e rappresenta uno degli elementi distintivi di un progetto che unisce innovazione agricola, valorizzazione del territorio e turismo rurale. L'iniziativa punta infatti a integrare le moderne tecniche di coltivazione con la creatività e la cultura locale, trasformando i campi agricoli in una vera e propria attrazione paesaggistica.