Cina, terremoto di magnitudo 4.9 nel Sichuan

Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in seguito al terremoto che ha colpito oggi la provincia sudoccidentale cinese del Sichuan. Lo ha riferito l'emittente statale Cctv. Il sisma, di magnitudo 4.9, è stato registrato alle 13:08 ora locale, con epicentro nella contea di Gao, nell'area della città di Yibin, secondo il Centro sismologico cinese. Alle 16:30 ora locale, il bilancio era di un morto e sei feriti lievi, ha precisato Cctv.