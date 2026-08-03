Cina, strade allagate e trasporti interrotti a causa delle forti piogge

Forti acquazzoni si sono abbattuti domenica su alcune zone della Cina, provocando allagamenti e interrompendo il traffico. Danneggiate alcune infrastrutture ferroviarie. Le precipitazioni irregolari hanno sommerso Pechino con una media di 10,1 millimetri nell’area urbana centrale. Le autorità locali sono intervenute rapidamente per prosciugare le aree allagate, al fine di proteggere i veicoli e garantire un traffico sicuro e scorrevole. Le autorità meteorologiche prevedono che Pechino continuerà a registrare precipitazioni nei prossimi due giorni.

