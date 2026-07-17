Le immagini dal drone

Cina, la siccità riporta a galla strutture sommerse e vecchi villaggi

Come a Chongqing, dove la pagoda di legno di Shibaozhai si svela in tutta la sua bellezza mano a mano che l'acqua si ritira

17 Lug 2026 - 13:00
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