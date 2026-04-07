effetti spettacolari

Cina, si abbassa il livello dell'acqua e nel lago appaiono... gli anelli di Saturno

Cerchi concentrici sulle rive del Lago Blu Bandir nello Xinjiang

07 Apr 2026 - 15:36
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Un affascinante motivo di cerchi concentrici, che rispecchia gli anelli di Saturno, è apparso sul letto esposto del Lago Blu Bandir, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Le spettacolari terrazze, che si ergono come gigantesche scalinate ai bordi del lago, sono state rivelate dal calo stagionale del livello dell'acqua.

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