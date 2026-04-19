Cina, robot umanoide corre la mezza maratona e batte il record umano

A Pechino si è corsa una mezza maratona riservata ai robot. Un umanoide sviluppato da Honor ha completato i 21 km in 50 minuti e 26 secondi. Un tempo migliore del record umano registrato pochi mesi fa. La gara ha mostrato grandi passi avanti rispetto all’edizione precedente. Non sono mancati problemi, tra cadute e collisioni in partenza. L’evento riflette la crescente spinta della Cina nello sviluppo tecnologico.