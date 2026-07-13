NELLA PROVINCIA DI HEBEI

Cina, piogge torrenziali a Kuancheng: le auto vengono trascinate via dalla piena

La forza della corrente ha trascinato via diversi mezzi che si trovavano parcheggiati"

13 Lug 2026 - 10:59
00:19 
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