Cina, tutti pazzi per la fashion week... degli animali domestici
I "pet" sono saliti sul palco come piccoli modelli"
Modelli a quattro zampe vestiti con cura hanno sfoggiato i loro eleganti abiti in occasione di una settimana della moda per animali domestici inaugurata sabato a Jiaxing, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Con un'attenzione particolare agli animali domestici, alla moda, alla cultura e al turismo, l'evento ha ospitato diversi concorsi di bellezza per animali, affascinando gli spettatori con i look adorabili dei partecipanti pelosi e infondendo nuova vitalità ai consumi culturali e turistici durante le vacanze del Primo Maggio, che si sono protratte da venerdì scorso a martedì. Vestiti dai loro proprietari, gli animali domestici sono saliti sul palco come piccoli modelli per mostrare il loro talento, sciogliendo il cuore di tutti i presenti.
L'evento ha attirato molte persone dalla regione del delta del fiume Yangtze a partecipare con i propri animali domestici. "Penso che anche gli animali domestici abbiano bisogno di un po' di interazione sociale. Cogliendo l'occasione della festività del Primo Maggio, siamo usciti per rilassarci. Abbiamo portato con noi i nostri animali domestici e sono proprio come i nostri figli", ha detto Sha Fei, un proprietario di animali domestici di Shanghai.