Cina, tutti pazzi per la fashion week... degli animali domestici

Modelli a quattro zampe vestiti con cura hanno sfoggiato i loro eleganti abiti in occasione di una settimana della moda per animali domestici inaugurata sabato a Jiaxing, nella provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. Con un'attenzione particolare agli animali domestici, alla moda, alla cultura e al turismo, l'evento ha ospitato diversi concorsi di bellezza per animali, affascinando gli spettatori con i look adorabili dei partecipanti pelosi e infondendo nuova vitalità ai consumi culturali e turistici durante le vacanze del Primo Maggio, che si sono protratte da venerdì scorso a martedì. Vestiti dai loro proprietari, gli animali domestici sono saliti sul palco come piccoli modelli per mostrare il loro talento, sciogliendo il cuore di tutti i presenti.