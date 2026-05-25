A PECHINO

Cina, partono i campionati di calcio riservati ai robot umanoidi

Alla competizione partecipano 44 squadre, 16 delle quali passeranno ai turni a eliminazione diretta, e poi via con lo stesso sistema dei calciatori in carne e ossa"

25 Mag 2026 - 13:03
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