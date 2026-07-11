Cina, oltre 900mila persone evacuate per il tifone Bavi

Almeno 900mila persone sono state evacuate in tutta la Cina in vista dell'arrivo del tifone Bavi e delle piogge torrenziali che lo accompagnano, in particolare a Wenzhou, la metropoli orientale dove si prevede che toccherà terra. A Wenzhou, una municipalità con quasi 10 milioni di abitanti, circa 887.800 persone erano state evacuate dalle loro case, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Più a nord, le forti piogge hanno già spinto Pechino a evacuare oltre 100mila persone, secondo il governo della capitale. Il tifone, uno dei più distruttivi degli ultimi decenni, ha colpito violentemente anche Taiwan e il Giappone, anche lì evacuati a centinaia con uffici e scuole chiusi.