sul fiume dulu

Cina, lo spettacolare volo sull'acqua di oltre 10mila uccelli migratori

Uno stormo di"volatili si riposa e vola"sopra la riserva naturale provinciale delle zone umide nella provincia di Heilongjiang

12 Ott 2026 - 10:35
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