la storica via diplomatica

Cina, la diplomazia dei panda: Pechino "presta" due esemplari allo zoo di Atlanta

Anche gli animali simbolo della Cina sono stati protagonisti del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump

di Elia Milani
26 Set 2026 - 19:21
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
panda
cina
usa
video evidenza