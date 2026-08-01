a qinghai

Cina, in cielo appare un rarissimo arcobaleno circolare

Il suggestivo fenomeno ottico è stato osservato sopra il paesaggio montano della Cina nord-occidentale

01 Ago 2026 - 09:02
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