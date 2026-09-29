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Cina, il ponte più alto del mondo festeggia il suo primo anniversario

Grandi festeggiamenti per l'anniversario della vertiginosa opera ingegneristica da 140 milioni di euro

29 Set 2026 - 17:32
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Inaugurato a settembre, è stato costruito in tre anni, rispettando tempi e budget. Oggi si festeggia il suo anniversario.

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