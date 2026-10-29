nello Yunnan

Cina, il lago Lugu avvolto dalla nebbia mattutina sembra uscito da una fiaba

Con le montagne sullo sfondo, le barche attraversano lo specchio d'acqua contribuendo a creare"un paesaggio spettacolare

29 Ott 2026 - 07:50
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