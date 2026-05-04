Nel sud-ovest del paese

Cina, il festival dei gemelli nello Yunnan attira migliaia di turisti

È la 20esima edizione del festival internazionale di Mojiang, in corso nella contea autonoma Hani

04 Mag 2026 - 15:24
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Oltre mille gemelli provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a una parata durante il Festival dei Gemelli nella contea autonoma di Mojiang Hani. Tantissimi i turisti arrivati da tutto il mondo per assitere alla 20esima edizione del festival Internazionale che si tiene nella contea autonoma di Mojiang Hani, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina.

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