Cina, i cuccioli gemelli di panda gigante iniziano le avventure all'aperto

I cuccioli gemelli di panda gigante, Qian Ran e Qian Yi, hanno iniziato le loro attività all'aperto mercoledì allo Shanghai Wild Animal Park, secondo un programma per aiutarli ad adattarsi meglio all'ambiente naturale. I gemelli, un maschio e una femmina, hanno ora sette mesi: sono stati visti arrampicarsi, giocare insieme e bere latte dalle ciotole, deliziando i visitatori con i loro movimenti. I gemelli sono nati il 22 agosto 2025 dalla madre Qian Jin, al suo primo parto: ora entrambi i cuccioli pesano oltre 14 chili e stanno crescendo bene. Il parco ha fatto sapere che il tempo che trascorrono all'aperto è ora limitato a meno di 30 minuti e verrà gradualmente esteso.