Mondo
Il debutto in pubblico

Cina, i cuccioli di panda gigante nati nel centro di Chengdu

Gli allevatori li coccolano e danno loro il latte con il"biberon come ai bambini

02 Gen 2026 - 15:52
01:01 

Dei nuovi esemplari di panda gigante presentati al Centro zoologico di Chengdu in Cina. Un debutto ufficiale in pubblico per i cuccioli, nati nel centro di ricerca per l'allevamento dei panda nel sud-est della Cina, nella provincia dello Sichuan. Gli allevatori li coccolano e danno loro il latte con il biberon come ai bambini. Il centro è riconosciuto a livello mondiale per la conservazione, la ricerca e l'allevamento dei panda giganti.

