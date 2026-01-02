Cina, i cuccioli di panda gigante nati nel centro di Chengdu

Dei nuovi esemplari di panda gigante presentati al Centro zoologico di Chengdu in Cina. Un debutto ufficiale in pubblico per i cuccioli, nati nel centro di ricerca per l'allevamento dei panda nel sud-est della Cina, nella provincia dello Sichuan. Gli allevatori li coccolano e danno loro il latte con il biberon come ai bambini. Il centro è riconosciuto a livello mondiale per la conservazione, la ricerca e l'allevamento dei panda giganti.