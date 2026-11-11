A Pechino

Cina, esposta la corona dell'imperatrice con oltre 4mila perle

Il gioiello dell'imperatrice"Xiaduan è attualmente al centro di una nuova mostra speciale inaugurata a novembre 2026 presso il Museo Nazionale

11 Nov 2026 - 18:05
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