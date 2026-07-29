Cina, ecco i gilet con aria condizionata: l'ultima trovata per aiutare gli operatori ecologici contro il caldo

Dei gilet climatizzati. È l'ultima trovata attuata dalle autorità responsabili del servizio di igiene urbana in Cina, più precisamente nella provincia dello Jiangsu. A causa delle temperature che spesso vanno oltre i 35°, agli operatori ecologici sono stati dati dei gilet per aiutarli a rinfrescarsi durante il lavoro. Nel distretto di Xuanwu gli addetti indossano questi gilet arancioni dotati di due ventole silenziose e alimentati da una batteria portatile. Una volta accese, le ventole permettono all'aria di circolare in maniera migliore, accelerando quindi l'evaporazione del sudore e contribuendo così a ridurre lo stress termico durante le lunghe ore trascorse sotto il sole estivo. Alimentati da power bank, i gilet hanno un'autonomia di tre-quattro ore con una carica completa.