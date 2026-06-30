Cina, è boom di vendite per i mini palloni da calcio anti stress a tema nazionali

Con i mondiali di calcio, i mercati di Yiwu, nella provincia cinese orientale dello Zhejiang, stanno registrando un'impennata nelle vendite di piccoli palloni antistress che richiamano quelli da calcio con i colori delle bandiere nazionali. Per far fronte alla crescente richiesta, i commercianti hanno commissionato stampi aggiuntivi in 3D per realizzare le mini sfere in gomma, da stringere in mano, che stanno registrando un boom nelle vendite, portando la produzione mensile a circa 400mila unità. Dal lancio del prodotto, avvenuto a maggio, gli ordini sono aumentati costantemente, con una domanda particolarmente forte da Stati Uniti, Canada e Messico.