lo spettacolo naturale

Cina, piogge abbondanti sul Monte Lushan: le cascate tornano protagoniste in mezzo alla nebbia

Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno alimentato i corsi d'acqua del celebre sito naturalistico nella provincia cinese dello Jiangxi

05 Giu 2026 - 08:16
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Le forti piogge che hanno interessato la provincia dello Jiangxi, in Cina, hanno restituito vigore alle spettacolari cascate del Monte Lushan, uno dei paesaggi naturali più celebri del Paese. Avvolte dalla nebbia e circondate da una vegetazione lussureggiante, gli imponenti flussi d'acqua hanno offerto uno scenario di rara bellezza, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di fotografia. Il Monte Lushan è considerato uno dei simboli naturalistici della Cina e fa parte del patrimonio mondiale dell'Unesco.

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