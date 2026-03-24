Cina, sette cani fuggono dal camion diretto al macello e percorrono 17 km per tornare a casa

Nella provincia di Jilin, vicino a Changchun, i sette animali sono riusciti a scappare e a orientarsi fino al loro villaggio. Durante il viaggio hanno camminato compatti, rallentando per non lasciare indietro un pastore tedesco ferito. Una volta rientrati, sono stati accolti e curati, riaccendendo il dibattito sul commercio di carne di cane in Cina.